شرطة الحراش بالعاصمة تطيح بعصابتي أحياء وتحجز أزيد 30 كلغ من الكيف المعالج

تمكّنت مصالــح أمن ولاية الــجزائر مــمثلــة في فــرقة الـشرطة القضائية لأمن المقاطعة الحراش الأسبوع المنصرم، خلال عمليتين متفرقتين من الإطاحة بعصابتي أحياء متكونة من عشر10 أشخاص من بينهم إمرأة ، مع حجز أزيد من 30 كلغ من المخدرات كيف معالج.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال جاءت بعد إستغلال لمعلومات، مفادها وجود جماعتين إجراميتين تتاجران في المخدرات على مستوى عدة أحياء بالحراش، عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات ، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

تم تنفيذ تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، بالتنسيق مع النيابة المختصة ،وكشف ذات البيان أن العملية أسفرت على ضبط وحجز 30 كلغ و60 غ من المخدرات الكيف المعالج، 444 قرص مؤثر عقلي إكستازي، 302.64 غرام من المعدن الأصفر، 06 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام ، 180 وحدة ألعاب نارية بوق و03 سينيال، 143 مليون و 500 ألف سنتيم، 05 مركبات تستعمل في نقل السموم .

تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين والإنخراط في عصابة أحياء لغرض إعداد لجناية نقل وتخزين المخدرات القنب الهندي لغرض البيع والمتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة تبيض العائدات الإجرامية ، حيازة ألعاب نارية محظورة ، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، يختم البيان.

ش.ن