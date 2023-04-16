شرطة الجزائر العاصمة توعي الأولياء من أخطار الإستعمال السلبي للأنترنت من قبل الأطفال

نظّمت شرطة الجزائر العاصمة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر نشاطات تحسيسية لفائدة فئات الشباب و المتمدرسين عبر جميع الأطوار التعليمية وبحضورأوليائهم، وهذا في إطارالحملة الوطنية التحسيسية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني حول مخاطر الإستعمال السلبي للأنترنت من قبل الأطفال، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر .

تضمّنت هذه النشاطات جملة من المدخلات قدّمها إطارات عن أمن ولاية الجزائر شرحوا بطرق تفصيلية، حقائق لقضايا معالجة من قبل الاستعمال العشوائي للأنترنت، مدعومة بأمثلة واقعية عن شباب وقعوا فيها ، حيث تمّ تقديم نصائح وإرشادات حتى على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة وهذا لتوعية الأولياء بضرورة التحلِّي باليقظة والفطنة في مراقبة أطفالهم أثناء استعمال هذه التكنولوجيا، يضيف البيان.

كما شاركت إطارات أمن ولاية الجزائر في هذه الحملة عبر مختلف الوسائط الإعلامية : أثير القنوات الإذاعية، القنوات التلفزيونية ، أين تضمن هذا البرنامج تنظيم عدة بلاطوهات وحصص حول الموضوع، ركزت فيها الإطارات المتدخلة على تأثير الاستعمال المفرط لهاته التكنولوجيا على وسلوك الطفل تحصيله الدراسي، مع نشرهاته النشاطات و الومضة التوعوية عبر صفحتها الرسمية ” شرطة الجزائر العاصمة ” هدفها تحسيس أكبر عدد ممكن بهذا الخطر و مخلفاته.

وبغرض غرس ثقافة التّبليغ في هذا الشّأن، ذكّرت الخلية بالأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني، 48/15 الخاص بالتبليغات، 17 خط النجدة و 104 الخاص بالإختفاء وكذا تطبيق ألو شرطة، يضيف البيان.

ش.ن

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