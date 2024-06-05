شرطة البليدة تُطيح بشبكة إجرامية مختصة في تزوير محررات إدراية وتسترجع مركبتين نفعيتين

أطاحت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة موازية بشبكة إجرامية تتكون من خمسة 05 أشخاص يتراوح أعمارهم ما بين 35-43 سنة مختصة في التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، مع النصب و الاحتيال بالإضافة إلى خيانة الأمانة.

وأفاد بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية البليدة أنّ وقائع القضية تعود إلى إخطار إحدى المصالح الإدارية ضبطية فرقة الشرطة القضائية بموزاية عن وجود بطاقة رمادية مشكوك في صحتها تتعلق بسيارة نفعية صادرة باسم ذات المصلحة، على الفور قامت الضبطية القضائية بالتنقل إلى عين المكان و تحويل صاحب المركبة من أجل مباشرة التحريات في القضية.

وأضاف البيان انّ التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أثبتت أن الأمر يتعلق بسيارتين تابعتين لإحدى وكالات كراء السيارات، أجرهما صاحب الوكالة للمشتبه فيه مقابل مبالغ مالية، هذا الأخير و بعد انتهاء المدة المتفق عليه، قطع الإتصال بصاحب الوكالة دون تسليمه السيارتين، مع قيام المشتبه فيه بإتمام إجراءات شطب المركبتين مع تزوير بطاقتيهما الرمادية وتسجليهما باسمه الخاص، ومن ثم عرضها للاستبدال أوالبيع لأشخاص آخرين، هذا بمساعدة أحد المشتبه فيهم مقابل مبالغ مالية وبالتواطؤ مع أحد الموظفين الإدارة المبلغة عن القضية.

في ذات السياق، يضيف المصدر، بعد استصدار إذن تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم، تم ضبط أدوات مكتبية معدة للتزوير، بالإضافة إلى تصاريح بالبيع مهيأة لعمليات التزوير، غير مكتملة و أخرى فارغة معدة مسبقا.

ليتم إنجاز ملف إجراءات قضائية، مع تقديم ثلاث 03 مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، فيما يبقى اثنان 02 منهم في حالة فرار، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة و جنحة التزوير استعمال المزور في محررات إدارية و جنحة النصب و جنحة خيانة الأمانة، يختم البيان.

ش.ن