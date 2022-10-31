شبيرة يؤكد: محاولات التشويش على القمة فشلت بفضل سياسة الجزائر

أكد مندوب الجزائر الدائم بالجامعة العربية حميد شبيرة، على أن منذ الإعلان عن احتضان الجزائر القمة العربية بدأت محاولات التشويش عليها، غير أن هذه المحاولات فشلت بفضل سياسة الجزائر القائمة على المصداقية واحترام سيادة الدول.

ونقل موقع “al24″”، عن شبيرة قوله:” أن مسار القمة العربية يتجه نحو تحقيق نتائج باهرة، و أن الشق السياسي تناول العديد من القضايا منها علاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي.

أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فقال مندوب الجزائر، أنه :”تناول تقييم مسار منطقة التبادل الحر والاتحاد الجمركي العربي والرقمنة والعصرنة”

في المقابل، أكد ذات المتحدث، على أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، حقق إجماعا على مشروع قرار حول الأزمة الليبية وسيرفع إلى القادة لاعتماده.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال شبيرة، إنه سيعرض على القادة مشروع قرار لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية برئاسة الرئيس تبون، مبرزا أن التوقيع على إعلان الجزائر يعتبر إضافة أساسية وكبيرة لدعم القضية الفلسطينية.

ليديا كبيش

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