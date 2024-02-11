شبكة مختصة في سرقة كوابل خط نقل الطاقة الكهربائية الإستراتيجي ذات التوتر العالي في قبضة الدرك الوطني بخنشلة

تمكّنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطويلة، بولاية خنشلة، بعد ورود معلومات مفادها نية إقدام مجموعة إجرامية على تنفيذ عملية سرقة كوابل خط نقل الطاقة الكهربائية الإستراتيجي ذات التوتر العالي 400000V، الذي يزود الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للوطن بهذه الطاقة الحيوية، من توقيف شخصين من هذه العصابة، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و حجزت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني خلال العملية، حسب ذات المصدر، سيارة نفعية استُحضرت لتنفيذ العملية، كمية 1.48 طن من الكوابل، بالإضافة إلى المعدات المستعملة في تنفيد السرقة.

كما أن هذه العملية النوعية جنّبت الخزينة العمومية خسائر مادية كبيرة، حيث سيتم تحرير محضر إجراءات، و تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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