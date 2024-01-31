شبكة مختصة في سرقة السيارات بقالمة في قبضة الدرك الوطني

31 يناير، 2024

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بحمام النبائل، بولاية قالمة، بعد استغلال لمعلومات واردة أفادت بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة بسرقة المركبات و إعادة تزوير أرقامها التسلسلية و كذا الملفات القاعدية، تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، من توقيف 8 أشخاص و حجز 8 سيارات و شاحنتين، مع العثور على ورشة مهيأة لتزوير المركبات، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و سيتم حسب ذات المصدر، تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور

31 يناير، 2024

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