شان 2022/ المنتخب الجزائري يتجاوز موزمبيق بهدف نظيف وليبيا تحقق فوزا شرفيا على إثيوبيا ويغادران البطولة معا

21 يناير، 2023

حقّق المنتخب الجزائري للمحليين عشية هذا السبت 21 جانفي، فوزه الثالث تواليا على نظيره منتخب الموزمبيق، وذلك بهدف نظيف، ضمن فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، في مواجهة احتضنها ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي في العاصمة…

وسجّل هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجزائري اللاعب “حسين دهيري” برأسية محكمة، أسكنها الشباك عند الدقيقة ال7 من عمر اللّقاء، وسط فرحة كبيرة للجماهير الجزائرية الحاضرة بقوة كعادتها في المدرجات، فيما حقّق منتخب ليبيا فوزا شرفيا على نظيره الإثيوبي، ليُغادرا معا البطولة، ليُحقق أشبال المدرب “مجيد بوقرة” العلامة الكاملة في دور المجموعات وفي الصدارة في مجموعته الأولى، في انتظار المتأهل الثاني من المجموعة الثانية.

سيدعلي.ه‍

21 يناير، 2023

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