شان الجزائر 2022/الكاميرون تفوز على الكونغو بهدف نظيف وتعادل مثير بين مالي وأوغندا

تتواصل فعاليات كأس أمم إفريقيا للاّعبين المحليين المقامة حاليا بالجزائر، أين عرف ملعب ميلود هدفي بوهران عشية هذا الإثنين 16 جانفي، مواجهة مثيرة وقوية، جمعت بين منتخبي مالي وأوغندا، والتي انتهت بتعادل عادل بعدما استطاع منتخب مالي قلب تأخره بهدفين لهدف إلى تعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

ولحساب المجموعة الرابعة أيضا، تمّكن المنتخب الكاميروني من تحقيق فوز صعب على نظيره الكونغولي، في مواجهة انتظر فيها منتخب الأسود غير المروضة إلى غاية الشوط الثاني لتسجيل هدف السبق، وتحت أنظار الجماهير الوهرانية وكذا رئيس الإتّحادية الكاميرونية لكرة القدم “صامويل إيتو”.

وتتوجه الأنظار أمسية هذا الثلاثاء إلى ملعب” نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمنتخب الجزائري بقيادة المدرب “مجيد بوقرة”، في ثاني اختبار له أمام منتخب إثبوبيا، وعينه على كسب النقاط الثلاث وضمان التأهل عن المجموعة الأولى، بعد الفوز الصّعب لرفقاء” مريزاق حسام الدين” على المنتخب الليبي في المواجهة الأولى.

سيدعلي.ه‍

معجب بهذه: إعجاب تحميل...