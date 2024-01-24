سيال تعلن عن تعديل برنامج توزيع المياه عبر 17 بلدية بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”،اليوم الاربعاء عن تعديل في برنامج توزيع الماء الشروب على مستوى عدة بلديات عبر عدة بلديات بالعاصمة وتيبازة, و ذلك ابتداءا من اليوم الى غاية الخميس ,حسب بيان لذات الشركة

وأفادت الشركة في بيان لها, “”أنه وعلى اثر برمجة أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة سيتم تعديل برنامج التوزيع عبر البلديات التالية “القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورایت، بوهارون خميستي، سيدي راشد وتيبازة” و ذلك على مستوى ولاية تيبازة .

و قد أضافت سيال كل من البلديات الواقعة على مستوى ولاية الجزائر” المدينة الجديدة سيدي عبد الله، المحالمة، زرالدة، سطاوالي، عين البنيان والحمامات”

وفي الأخير, أعلمت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الجمعة.

سهام قريمش

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