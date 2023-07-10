سوناطراك: 21 مليار دولار من الصادرات خلال 5 أشهر

10 يوليو، 2023
سوناطراك تعلن عن انضمامها إلى مركز الغاز العالمي

قامت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، بتحقيق رقم أعمال للصادرات نهاية مايو 2023, يقدر ب21 مليار دولار حسب حصيلة المجمع للخمسة أشهر الاولى لسنة 2023
وتم عرض هذه الحصيلة، اليوم الإثنين، من طرف مدير تسيير الأداء بالمجمع، بوطالب محمد رشدي. بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار.

وذلك خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة المجمع لسنة 2022. والأشهر الخمسة الأولى لسنة 2023.

وبلغ حجم مبيعات المحروقات خلال نفس الفترة 68 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بإنجازات الأشهر الخمسة الأولى من 2022.

منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها. (مقابل مبيعات بـ67 مليون طن مكافئ نفط منها 37 مليون طن صدرت ما بين يناير و نهاية مايو 2022).

في حين ارتفع الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 80 مليون طن مكافئ نفط نهاية مايو 2023. بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة ما تحقق نهاية مايو 2022 (79 مليون طن)

ليديا كبيش

10 يوليو، 2023

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