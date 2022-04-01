صرّح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أنّ المجمع حقّق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية. و من بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة, تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت. و يتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل.

كما ذكر حكار في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، بأن مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف و التنقيب و الانتاج.

و بخصوص التصدير نحو أوروبا, أوضح الرئيس المدير العام للمجمع أنه “منذ بداية الأزمة في أوكرانيا, انفجرت أسعار الغاز و البترول. و قد قررت الجزائر الابقاء على الاسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يستبعد اجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني”.

ش.ن

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