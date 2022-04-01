سوناطراك لا تستبعد إجراء مراجعة أسعار الغاز مع الزبون الإسباني
صرّح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أنّ المجمع حقّق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية. و من بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة, تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت. و يتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل.
كما ذكر حكار في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، بأن مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف و التنقيب و الانتاج.
و بخصوص التصدير نحو أوروبا, أوضح الرئيس المدير العام للمجمع أنه “منذ بداية الأزمة في أوكرانيا, انفجرت أسعار الغاز و البترول. و قد قررت الجزائر الابقاء على الاسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنه لا يستبعد اجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني”.
ش.ن