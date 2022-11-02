سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع شركتي بتروسان السنغاليتين

قام وفد من الإطارات المسيرة لشركات النفط في السنغال بقيادة السادة ثيرنو ساديو لي، المدير العام لشركة بتروسان استكشاف وإنتاج ومنار سال المدير العام لشركة بتروسان تجارة وخدمات، بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى02 نوفمبر 2022.

وجاء ذلك في إطار زيارة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال للجزائر، الذي استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يوم الفاتح نوفمبر الجاري.

وكانت هذه الزيارة فرصة للتوقيع اليوم على مذكرة تفاهم، بين سوناطراك من جهة وبتروسان استكشاف وإنتاج وكذا بتروسان تجارة وخدمات من جهة اخرى، بغرض دراسة إمكانات التعاون في مجال استكشاف، إنتاج وتحويل المحروقات.

وحسب بيان للمجمع، فقد تابع الوفد السنغالي، خلال هذه الزيارة، عروضا تبرز تجربة سوناطراك وقدراتها في مجال المحروقات، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمنشآت سوناطراك النفطية والغازية في الأسابيع المقبلة.

كما تم استقبال ثيرنو ساديو لي ومنار سال بمقر المديرية العامة لسوناطراك من طرف توفيق حكار، الرئيس المدير العام، بحضور إطارات مسيرة للشركة، أين تناقش الطرفان حول فرص التعاون واتفقا على العمل لإعداد خارطة طريق تسمح بإرساء قواعد تعاون فعال ودائم.

للتذكير، وتبعا لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال التكوين بين المعهد الجزائري للبترول والمعهد الوطني للبترول والغاز السنغالي، بتاريخ 27 جويلية2021، تم إجراء أول نشاط تكويني عن بعد (التعلم الإلكتروني التزامني)

ليديا كبيش

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