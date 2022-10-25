سوناطراك تشارك في المعرض الدولي إيرا 2022

تشارك سوناطراك في فعاليات الطبعة الثانية عشر من الصالون الدولي للطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة “إيرا 2022» المنظم بمركز المؤتمرات بوهران

وحسب بيان لسوناطراك، فإن هذه الطبعة تجمع الخبراء والمستثمرين وكذا الجامعيين الذين يعملون في مجال الطاقات المتجددة، البيئة والتنمية المستدامة وذاك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وينظم المعرض الدولي “إيرا 2022” هذه السنة تحت شعار “إنتقال الطاقة من أجل النمو الأخضر” و هو إنعكاس للنهج العالمي لانتقال طاقي ناجح وآمن.

وذلك تدعيما للمجهود الوطني لتنمية الطاقات المتجددة الذي تنخرط فيه سوناطراك بفروعها من أجل المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والعمل على تطوير الطاقات النظيفة بمنشآتها الطاقوية.

كما يتضمن المعرض برنامجا ثريا سيسمح للخبراء والمتخصصين من مناقشة مواضيع الإنتقال الطاقي والطاقات المتجددة ومعالجة مواضيع ترشيد تكلفة توليد الطاقة واستهلاكها في الجزائر.

ويعد المعرض فرصة للمؤسسات الخاصة والعمومية لعرض تجاربها وخططها التطويرية في ميدان الطاقات المتجددة وفرصة للشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها و حلولها في الطاقات المتجددة.

ووفقا للبيان، فان سوناطراك مقتنعة أن تحقيق الأمن الطاقوي مسؤولية الجميع و هذا من خلال إستراتيجيتها التطويرية في مجال إنجاز المحطات الشمسية و إعتمادها التكنولوجيات الجديدة للألواح الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى مواقع الإنتاج لتحقيق اقتصاد للغاز المستعمل و تقليص البصمة الكربونية.

رمزي أحمد توميات

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