سفير فلسطين يثمن توجيهات الرئيس تبون بالتكفل بالطلبة الفلسطنيين

8 يناير، 2024

ثمن اليوم سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أو عيطة، توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطنيين بالجزائر، عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني.

وعبر أبو عيطة عن شكره للجزائر على مواقفها “الثابتة” ودعمها “اللامتناهي” للشعب الفلسطيني حيث قال : “نثمن ونقدر عاليا الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاته الفورية للتكفل بالطلبة الفلسطينيين بالجزائر”.

وأردف ذات المتحدث بالقول: “لقد تكرم السيد الرئيس بقرار التكفل بالطلبة الفلسطينيين في الجزائر”، مجددا شكره “للرئيس تبون ولدولة الجزائر. الشقيقة على المواقف الثابتة والدعم المتواصل واللامتناهي للشعب الفلسطيني في كل المجالات”.

وللتذكير فقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر، أمس الأحد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر، بهدف التكفل بهم “فورا” عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رمزي أحمد توميات

8 يناير، 2024

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