سفارة قطر تدعو الجزائريين لمشاهدة مباريات كأس العالم بقاعة حرشة

21 نوفمبر، 2022

وجهت سفارة قطر بالجزائر اليوم الإثنين في تغريدة لها على حساب تويتر دعوة عامة للجمهور الجزائري، لمشاهدة مباريات اليوم لكأس العالم قطر 2022، ” ننتظركم في قاعة “حرشة” بالجزائر العاصمة على تمام الساعة 14:00 وحتى نهاية آخر مباراة ليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022″.

و هذه الدعوة لمشاهدة مباريات اليوم الثاني للمونديال مجانا، و التي ستبث بداية من الساعة الـ 14.00 زوالا، بمواجهة منتخب إنجلترا ضد إيران برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

فيما ستجمع المباراة الثانية بين المنتخب السنغالي ضد نظيره الهولندي، على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي، برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى، و أيضا لمواجهة الولايات المتحدة ضد ويلز برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات للمونديال على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

حورية سعداوي

21 نوفمبر، 2022

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