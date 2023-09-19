سايحي يُبرز من نيويورك الانجازات التي حققتها الجزائر في مجالات الصحة، التربية التعليم والرقي الاجتماعي

أبرز وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس الاثنين، بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، خلال مشاركته في منتدى رفيع المستوى حول اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مختلف الانجازات التي حققتها الجزائر في مجالات الصحة، التربية التعليم، والرقي الاجتماعي، حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية.

وصرّح الوزير سايحي عقب مشاركته في أشغال هذا المنتدى الذي انعُقد بمقر الأمم المتحدة عشية انطلاق اشغال الجمعية العامة الـ78 والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى جانب 140 من قادة دول العالم، “أن الجزائر حققت عدة انجازات ضمن الأهداف ال17 المحددة في مخطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة “.

كما كان هذا اللقاء، فرصة لإبراز انجازات الجزائر في قطاعات الصحة والتعليم والرقي الاجتماعي، حيث أشار وزير الصحة إلى أن مخطط عمل الحكومة والانجازات المحققة في مختلف القطاعات بالجزائر تتماشى واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور