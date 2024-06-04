سايحي يستعرض سبل تعزيز التعاون الجزائري الكوبي صِحيا

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الاثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوبا، هيكتور إيغارزا كابريرا.

و تطرّق الطرفان، حسب بيان وزارة الصحة، إلى مستوى العلاقات التي تربط البلدين، في ظل الحرص المشترك من أجل تعزيزها بما يخدم المصلحة و التعاون الثنائي، خاصة في المجال الصحي.

كما تحدّث الطرفان، في هذا الإطار، عن إمكانية تعزيز البعثاث الطبية الكوبية إلى الجزائر، خاصة في إختصاصات طب النساء و التوليد، التخذير و الإنعاش، طب العيون وكذا التصوير الطبي، وذلك في إطار تنفيذ ما تنص عليه إتفاقية التعاون في مجال الصحة المقرر التوقيع عليها قريبا بين البلدين.

كما تباحث الجانبان، حول إمكانية الإستفادة من التجربة الكوبية في مجال الطب الوقائي (ترقية الطبيب المرجعي)، و الذي أكد عليه الوزير من أجل تعزيز الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة الجزائري في هذا المجال، مع القيام بنشاطات و أعمال الكشف خاصة في تخصص طب العظام و الرضوض، القدم السكري و طب العيون.

وركز الطرفان على أهمية توسيع مجال التكوين من خلال إنشاء خلية متخصصة، وذلك ضمن مجالات التعاون المقرر توسيعها بين البلدين، خاصة ماتعلق منه بجانب الوقاية و تقديم الخدمات الصحية الجوارية، بالنظر إلى التجربة الكوبية في هذا المجال و الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لهذه العملية.

و أكد وزير الصحة، في هذا السياق، على أن الزيارة التي سيقوم بها، وزير صحة جمهورية كوبا، إلى الجزائر نهاية سنة 2024، ستساهم في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين البلدين، كما ستشكل فرصة سانحة للتباحث مجددا حول فرص التعاون الثنائي، التي يمكن إقامتها، خاصة و إن تزامنت مع إنعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية – الكوبية .

شرف الدين عبد النور