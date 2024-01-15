سايحي: رفع عدد الأطباء الاخصائيين في الجنوب

سايحي: رفع عدد الأطباء الاخصائيين في الجنوب

قامت وزارة الصحة، برفع عدد الأطباء الاخصائيين لفائدة مناطق الجنوب بهدف ضمان تغطية صحية واسعة وعادلة لكل مناطق الوطن.

وكشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي خلال لقاء تقييمي لمخطط عمل المريض أن ميزانية القطاع لهذه السنة بلغت أزيد من 42 مليار دينار مما سيساهم في ضمان تغطية صحية واسعة وعادلة لكل مناطق الوطن

وأعلن سايحي عنوإرسال 146 أخصائيا إلى مناطق الجنوب مع الحرص على رفع وتيرة التكوين لتصل إلى 200 أخصائي سنويا سيتم توجيههم إلى هذه المناطق.

كما أعرب ذات المتحدث عن ارتياحه لنتائج القطاع في مجال تحسين خدمات المرفق العمومي. مبرزا أن تحويل قاعات العلاج إلى مراكز صحية ساهم في تقريب الصحة من المواطن. لاسيما في جوانبها القاعدية وانتقاء المرضى الذين تستدعي حالتهم التكفل بالمستشفيات

وكشف وزير الصحة أن الوزارة وضعت برنامجا للتكفل بالمصابين بالسرطان. من خلال إنشاء مراكز صغيرة متخصصة.

من جهة أخرى، أكد نفس المسؤول، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لتحيين المعارف ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكوين وذلك بغية تعزيز المؤسسات القديمة والجديدة منها بالكفاءات من مختلف الأسلاك

وبخصوص رقمنة القطاع، أكد سايحي أن العملية بدأت تعطي ثمارها في الجوانب المتعلقة بتنظيم الاستعجالات الطبية والجراحية وتسيير ملف المريض

رمزي أحمد توميات

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