زيتوني يُعطي بالطارف إشارة انطلاق عملية تصدير صفائح الألواح الخشبية المُصنّعة إلى تونس

أعطى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية الطارف، إشارة انطلاق عملية تصدير منتجات الوحدة الإنتاجية لتحويل الخشب، من صفائح الالواح الخشبية المصنعة، إلى دولة تونس.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة التجارة، خلال قيام الوزير زيتوني، رفقة والي ولاية الطارف، محمد مزيان، بزيارة ميدانية إلى الوحدة الإنتاجية لتحويل الخشب، panneaux d’algerie، بولاية الطارف، حيث اطّلع على سير العمل والإنتاج داخل الوحدة، وتعرف على مختلف المراحل التي تمر بها عملية تحويل الخشب.

كما استمع وزير التجارة، خلال الزيارة، إلى شروحات مفصلة، حول التقنيات المستخدمة في تحويل الخشب، والابتكارات التي تعتمدها الوحدة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته.

وأشاد الوزير بالمستوى التقني والتكنولوجي الذي وصلت إليه الوحدة، مؤكداً على أهمية هذه الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات التصديرية للجزائر.

و جدّد الطيب زيتوني، بالمناسبة، التزام الحكومة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية، والعمل على تمكين المنتجين المصدرين، من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، مضيفا أن خطوة التصدير هذه، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات الوطنية وتنويع الإقتصاد.

شرف الدين عبد النور