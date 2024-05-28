زيتوني يُشرف بعنابة على تصدير شحنة من الإسمنت لمؤسسة SILAS نحو الولايات المتحدة الأميركية

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، بميناء عنابة، على عملية تصدير الإسمنت المنتج من طرف مؤسسة SILAS.

و استمع الوزير زيتوني، إلى عرض مفصل، حول عملية تصدير الإسمنت، موضحاً أن هذه الشحنة المقدرة ب 46 ألف طن، من الإسمنت الموجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، تأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز حجم الصادرات الجزائرية في قطاع مواد البناء.

كما أشار الطيب زيتوني، إلى أن مؤسسة SILAS، تعد من بين الرواد في هذا المجال، بفضل استثماراتها المستمرة في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.

و أكد زيتوني في الختام، أن الحكومة الجزائرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز القطاع الصناعي وتطوير قدراته التصديرية.

شرف الدين عبد النور