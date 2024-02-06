زيتوني يُدشّن وحدة توضيب الخضر والفواكه بسوق الجملة الجهوي بعين الدفلى

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية عين الدفلى، رفقة والي الولاية، عبد الغاني فيلالي، على تدشين وحدة لتوضيب الخضر والفواكه، بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و أكد زيتوني، في كلمته، عقب التدشين، أن هذه الوحدة تراهن عليها السلطات العمومية للمساهمة البناءة في ضبط استقرار السوق وضمان التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، بما في ذلك الفواكه وتحسين جودتها المحلية وترويجها في السوق بأسعار معقولة.

شرف الدين عبد النور

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