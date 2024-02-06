زيتوني يُدشّن وحدة توضيب الخضر والفواكه بسوق الجملة الجهوي بعين الدفلى

6 فبراير، 2024

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية عين الدفلى، رفقة والي الولاية، عبد الغاني فيلالي، على تدشين وحدة لتوضيب الخضر والفواكه، بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و أكد زيتوني، في كلمته، عقب التدشين، أن هذه الوحدة تراهن عليها السلطات العمومية للمساهمة البناءة في ضبط استقرار السوق وضمان التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، بما في ذلك الفواكه وتحسين جودتها المحلية وترويجها في السوق بأسعار معقولة.

شرف الدين عبد النور

6 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

عاجل/ النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

27 نوفمبر، 2022

عاجل/ الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

14 نوفمبر، 2023

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

18 أغسطس، 2022

ربيقة:الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال حقق أهداف راقية في صون الذاكرة والدفاع عن الثوابت

10 سبتمبر، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: