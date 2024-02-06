زيتوني يعاين وحدة رسكلة النفايات بعين الدفلى

6 فبراير، 2024

عاين وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في ثاني محطات زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها لولاية عين الدفلى، اليوم الثلاثاء، رفقة والي الولاية، عبد الغاني فيلالي، وحدة رسكلة النفايات.

و استمع الوزير  زيتوني خلال الزيارة، حسب بيان وزارة التجارة، إلى عرض حول عمليات التصدير التي شرعت فيها الشركة، و ثمّن في هذا الاطار المجهودات التي تقوم بها الشركة في مجال التصدير، التي تصبوا للوصول إلى مايفوق 3 مليون يورو، مؤكدا على ضرورة تنويع صادرات الشركة ونشاطها وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

سهام قريمش

 

6 فبراير، 2024

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