زيتوني يعاين وحدة رسكلة النفايات بعين الدفلى

عاين وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في ثاني محطات زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها لولاية عين الدفلى، اليوم الثلاثاء، رفقة والي الولاية، عبد الغاني فيلالي، وحدة رسكلة النفايات.

و استمع الوزير زيتوني خلال الزيارة، حسب بيان وزارة التجارة، إلى عرض حول عمليات التصدير التي شرعت فيها الشركة، و ثمّن في هذا الاطار المجهودات التي تقوم بها الشركة في مجال التصدير، التي تصبوا للوصول إلى مايفوق 3 مليون يورو، مؤكدا على ضرورة تنويع صادرات الشركة ونشاطها وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

سهام قريمش

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