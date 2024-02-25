زهانة يأمر بتحسين خدمات النقل و التكفل بالمواطنين مع اقتراب شهر رمضان و موسمي الحج و الاصطياف

ترأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، إجتماعا حضره إطارات من الوزارة، وبمشاركة مدراء النقل الولائيين عبر تقنية التحاضر عن بعد، تم تخصيصه لمختلف التحضيرات المبرمجة لشهر رمضان، وكذا موسم الحج لسنة 2024 و موسم الإصطياف.

و بعد الإستماع للمتدخلين، وعرض مختلف التدابير و الإجراءات المبرمجة تحسبا لهذه المواعيد، أسدى الوزير جملة من التعليمات و التوجيهات العملياتية قصد إنجاح هذه المواسم، من خلال تجنيد جميع الإمكانيات المادية و البشرية، على مستوى أنماط النقل المختلفة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات و التكفل الأمثل بالمواطنين، خاصة أن هذه المواسم تشهد إقبالا كبيرا على وسائل النقل ومختلف المرافق التابعة لها.

شرف الدين عبد النور

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