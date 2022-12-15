زغدار يؤكد: لدينا كل المقومات لتحقيق الإكتفاء من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير

زغدار يؤكد: لدينا كل المقومات لتحقيق الإكتفاء من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الجزائر لديها كل المقومات من خلال إنتاج المصانع المتواجدة حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير.

وجاء هذا التصريح خلال معاينة زغدار، بولاية جيجل مشروع مركب “KOTAMA AGRI FOOD ” لإنتاج الزيوت الغذائية،أين قال أنه بعد فتح ملف المشروع تبين أن هناك بعض الديون وبعض الحقوق للدول الشريكة.

و قام مجمع مدار بإجراء مفاوضات وإمضاء إتفاقيات وبعضها سيمضى السنة المقبلة من أجل إكمال المشروع الواعد. الذي يدخل في الأستراتيجية التي اكد عليها رئيس الجمهورية خلال معرض الانتاج الجزائري من أجل أن تكون الجزائر دولة مصدرة للزيوت.

و أكد الوزير أن المصنع سيخلق حركية إقتصادية، باعتبار أنه سيوفر حوالي 350 منصب عمل مباشر و2500 منصب غير مباشر بالإضافة إلى الآفاق الإستثمارية التي سيتيحها لولاية جيجل لارتباطه بقطاعات حيوية على غرار الصناعة التحويلية والفلاحة.

وأوضح زغدار أن المشروع سيتم استلامه مع نهاية السنة المقبلة، حيث ستسمح الكميات التي سيتم إنتاجها بعد دخوله مرحلة الإنتاج من تلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية. و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم تحويل بقايا عملية سحق البذور الزيتية “الصوجا – دوار الشمس – الذرة – الكولزا” إلى أعلاف للمواشي، مشددا على أهمية المشروع على المستوى المحلي وللإقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الصناعة، أن المشروع سيسمح إنتاجه بالإضافة إلى إنتاج المصانع المتواجدة حاليا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية والتوجه نحو التصدير.

كما أكد زغدار على أنه تم رفع كل العقبات والعراقيل التي كانت تعطل تقدم أشغال إنجاز المركب نتيجة تراكمات وممارسة سابقة.

ليديا كبيش

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