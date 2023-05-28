إبراهيم بوغالي في “أبوجا” لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد لنيحيريا

28 مايو، 2023

توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم الأحد 28 ماي ممثلا لرئيس الجمهورية ، إلى جمهورية نيجيريا الفيدرالية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب أسيواجو بولا أحمد تينوبو، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و ستجرى مراسم التنصيب يومي 28 و29 من هذا الشهر بالعاصمة ” أبوجا” وذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من القارة الإفريقية ومن خارجها.

وتدخل مشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الحدث ضمن الصور التي تعبر عن مدى عمق عرى الصداقة والتعاون بين البلدين الذين يعدان من أكبر بلدان القارة، وتأكيدا لما يتمتعان به من وزن وانسجام في المواقف إزاء عديد الملفات المطروحة في إفريقيا.

شرف الدين عبد النور

28 مايو، 2023

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