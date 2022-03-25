رمطان لعمامرة يشارك في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي

25 مارس، 2022

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بدعوة من الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة قطر، في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، الذي ستحتضنه العاصمة القطرية يومي 26 و27 مارس 2022، تحت عنوان ” التحوّل إلى عصر جديد”، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وسيجمع هذا المنتدى الفكري ثلة من رجال السياسة والمفكرين وصناع القرار على المستوى العالمي، للتطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالحوكمة العالمية والتحديات التي يواجهها القانون الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية، وكذا فواعل المجتمع المدني في السياق العالمي المعاصر، وذلك بغية بلورة تصورات جديدة ومستحدثة كفيلة بمواكبة التوجهات الجيوسياسية الجديدة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

كما سيتناول المشاركون بالنقاش أبرز القضايا والأزمات السياسية والأمنية على الصعيدين الجهوي والدولي فضلا عن ملفات الطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصحة والمناخ واللاجئين والهجرة، يضيف البيان.

ش.ن

25 مارس، 2022

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