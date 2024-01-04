رخروخ يتفقد مشروع إنجاز المدرسة العليا للمناجمنت بسيدي عبد الله

قام وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، بزيارة تفقد لمشروع إنجاز المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، غرب الجزائر العاصمة، و الذي يدخل في إطار تجسيد برنامج وإلتزامات رئيس الجمهورية في مجال دعم و تعزيز التكوين في مختلف المجالات.

وأكد وزير الأشغال العمومية، على الأهمية الإستراتجية لهذا الصرح التكويني الموجّه للتكوين المتواصل في القدرات التسييرية وقيادة المشاريع الكبرى في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا تكوين المكونين وتأهيل الإطارات و تقوية القدرات البشرية في مختلف التخصصات التي يتطلبها عصرنة القطاع.

كما أعطى الوزير، بالمناسبة، تعليمات إلى مختلف الهياكل المركزية المكلفة بالموارد البشرية والتكوين وكذا التخطيط والاستشراف من أجل تحضير الإجراءات الإدارية والبرامج اللازمة للانطلاق في عملية التكوين، حسب بيان وزارة الأشغال العمومية.

سهام قريمش

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