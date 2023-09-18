ربيقة: الحكومة المؤقتة لعبت دورا بالغا في تدويل القضية الجزائرية

أفاد اليوم الاثنين وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، أن الحكومة المؤقتة بذلت جهود جسيمة لتبليغ صوت الجزائر إلى العالم.

وجاء ذلك خلال اشرفه على افتتاح فعاليات الندوة التاريخية الموسومة بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تكريس وإرساء لبيان الفاتح نوفمبر وشرعية ثورتنا المجيدة.

وقال ربيقة :”ان الثورة التحريرية المجيدة، وبحسن التسيير واكبت الأحداث واستطاعت تأكيد حضورها في المحافل الدولية”، مبرزا، أن الجزائر تسعى دوما لتكريس مبادئ السلم وثقافة الحوار.

وأضاف ذات المتحدث بالقول “نحيي هذه الذكرى اليوم لنستخلص منها العبر لصون تاريخنا المجيد تجسيدا لبرنامج الحكومة.

كما أشار الوزير الى أن الدبلوماسية الجزائرية وبخبرتها الرصينة، تحظى باحترام المجتمع الدولي، بالنظر لوفائها لدعم القضايا والدول المظلومة في دول العالم لتسوية النزاعات وحل الأزمات.

رمزي أحمد توميات

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