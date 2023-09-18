ربيقة: الحكومة المؤقتة لعبت دورا بالغا في تدويل القضية الجزائرية

18 سبتمبر، 2023

أفاد اليوم الاثنين وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، أن الحكومة المؤقتة بذلت جهود جسيمة لتبليغ صوت الجزائر إلى العالم.

وجاء ذلك خلال اشرفه على افتتاح فعاليات الندوة التاريخية الموسومة بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تكريس وإرساء لبيان الفاتح نوفمبر وشرعية ثورتنا المجيدة.

وقال ربيقة :”ان الثورة التحريرية المجيدة، وبحسن التسيير واكبت الأحداث واستطاعت تأكيد حضورها في المحافل الدولية”، مبرزا، أن الجزائر تسعى دوما لتكريس مبادئ السلم وثقافة الحوار.

وأضاف ذات المتحدث بالقول “نحيي هذه الذكرى اليوم لنستخلص منها العبر لصون تاريخنا المجيد تجسيدا لبرنامج الحكومة.

كما أشار الوزير الى أن الدبلوماسية الجزائرية وبخبرتها الرصينة، تحظى باحترام المجتمع الدولي، بالنظر لوفائها لدعم القضايا والدول المظلومة في دول العالم لتسوية النزاعات وحل الأزمات.

رمزي أحمد توميات

18 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

النص الكامل لبيان الوزارة الأولى حول تمديد تدابير الحجر الصحي

15 يناير، 2021

وزارة الدفاع: إنقاذ 69 شخص من الغرق خلال أسبوع

2 مارس، 2022

بلعابد يشرف على انطلاق الموسم الدراسي من المحمدية بالعاصمة

21 سبتمبر، 2021

وزير المجاهدين يحل بليبيا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين

5 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: