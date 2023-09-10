ربيقة:الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال حقق أهداف راقية في صون الذاكرة والدفاع عن الثوابت

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الأحد، أن الاحتفالات المخلدة لذكرى ستينية استرجاع السيادة الوطنية، حققت أهدافا راقية متعلقة بالحفاظ على الثوابت الوطنية وصون الذاكرة والدفاع عن الهوية الوطنية”.

وجاء ذلك خلال استضافته في الطبعة الثانية لمنتدى وكالة الأنباء الجزائرية بحضور وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب ومسؤولي منظمات الأسرة الثورية ومجاهدين وأبناء شهداء

وأوضح ربيقة أن إنجازات ستينية الاستقلال التي كان لكافة القطاعات برنامج خاص لإحيائها حققت “أهدافا راقية متصلة بالحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية الذاكرة والدفاع عن الهوية الوطنية

كما أبرز ذات المتحدث أن الدولة الجزائرية أولت “أهمية بالغة” لهذا الحدث التاريخي وذلك “تجسيدا للقرارات والتعليمات السامية لرئيس الجمهورية وعنايته الخاصة بملف الذاكرة الوطنية

وأوضح وزير المجاهدين أن برنامج الاحتفال بستينية الاستقلال اعتمد على “المنهجية وتنويع قنوات تبليغ الذاكرة الوطنية وتم تسطيره بعناية”، وذلك انطلاقا من الاستعراض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 5 جويلية 2022 وما حمله من “رسائل هامة للداخل والخارج”

وأضاف نفس المسؤول أن القطاع شرع بعد ذلك في تجسيد العديد من البرامج على غرار تصميم الملحمة التاريخية الكبرى “ألا فاشهدوا” التي شارك فيها شباب من كافة مناطق الوطن وكذا الملحمة الاستعراضية “آية”.

وتابع قائلا :”واستجابة لمقتضيات العصرنة ومتطلبات الشباب تم إطلاق العديد من المنصات الالكترونية المختصة في التاريخ الوطني على غرار منصة “جزائر المجد” التي تعتبر واجهة الجزائر تاريخيا وحضاريا ويستجلي من خلالها المتصفح من داخل الوطن وخارجه تاريخ الجزائر إلى جانب تطبيقة أخرى مكيفة تهتم بالأحداث التاريخية للفترة الممتدة من 1830 الى غاية 1962، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة التاريخية بوسائل تكنولوجية حديثة

في المقابل تطرق الوزير بذات المناسبة إلى جهود القطاع فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد الرقمنة كخطوة في مسار صون الذاكرة الوطنية

وكشف ربيقة أن دائرته الوزارية بصدد تحيين وعصرنة كافة أنظمتها المعلوماتية من خلال ربط كافة المؤسسات التابعة لها بالألياف البصرية مبرزا أز الوزارة مضت في “الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة لتبليغ القيم السامية للمجاهدين والشهداء ورسالتهم النبيلة”.

أنا فيما يتعلق بكتابة التاريخ الوطني, أوضح ذات المتحدث أن قطاعه يعتمد على مقاربة علمية أكاديمية تستمد إلى الشهادات الحية للمجاهدين ومذكراتهم مشيرا إلى أنه في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال تم طبع 150 عنوان جديد تم اختيارها بموضوعية من قبل لجان متخصصة ومجالس علمية

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ذات الصلة بتنويع أدوات تبليغ الذاكرة الوطنية, لاسيما مجال السمعي البصري, قال الوزير إن مصالحه اعتمدت على الأعمال التوثيقية حيث تم انجاز بالتعاون مع وزارة الثقافة “46 عمل سمعي بصري”.

هذا وقد أعدت وزارة المجاهدين “18 عملا تتضمن أفلاما مطولة وشرائط وثائقية موضوعاتية تطرقت إلى عدة جوانب من الثورة التحريرية المجيدة، على غرار تكريس دور المرأة والطفل، ومن بينها 3 أفلام تاريخية مطولة، سيتم عرض واحد منها وهو المتعلق بقائد الولاية التاريخية الثانية زيغوت يوسف بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية

كما سيتم عرض الفيلمين الآخرين حول القائدين سي امحمد بوقرة وسي الحواس بمناسبة الذكرى ال70 لاندلاع الثورة المجيدة 1 نوفمبر 2024 يضيف الوزير الذي اشار الى انه “يتم حاليا الإعداد لبرنامج خاص لإحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة”.

ولدى رده على سؤال يتعلق بترقية المادة التاريخية في المنظومة التربوية، كشف الوزير عن “انجاز دليلين مرجعيين موجهين للأساتذة والتلاميذ في كافة الأطوار التعليمية وذلك في إطار اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية”،

وفي نفس الإطار كشف ربيقة أن وزارة المجاهدين بصدد “إعداد دراسة دقيقة تتعلق بتدريس التاريخ الوطني، ستكون جاهزة قريبا.

رمزي أحمد توميات

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