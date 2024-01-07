 رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يستقبل سفير دولة قطر في الجزائر

استقبل اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل سفير دولة قطر في الجزائر،، عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة.

واستعرض الطرفان العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدّا عزمهما وإرادتها الأكيدة على المُضي قُدُماً في سبيل تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين الجزائري والقطري.

وأكّد قوجيل، متانة الروابط التي تجمع الشقيقتين الجزائر وقطر، التي تشهد تطوراً مستمراً، وتوافق الرؤى بين قائدي البلدين على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات لتدعيم الاستقلال السياسي والاقتصادي في كلا البلدين.

ومن جهته أبرز سفير دولة قطر لدى الجزائر العلاقات البينية القطرية -الجزائرية مشيرا أنها تعرف توافقاً تاماً بين الجانبين، وتسير قُدُماً من خلال المشاريع الجاري إطلاقها وتجسيدها في البلدين.

هذا وقد جرى خلال اللقاء التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل اهتماماً مشتركاً، وكذا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والإسلامي.

كما دعا قوجيل إلى وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والتاريخية والأخلاقية والانسانية من أجل وضع حدّ نهائي ومستدام للتصعيد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.

وأوضح قوجيل بأنّ ذلك ما ستعمل عليه الجزائر مع شركائها في أعقاب توليها مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، وكيف أنّ الجزائر ستوجّه كافة جهودها الدبلوماسية للقضاء على جرائم الحرب وسياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري والفصل العنصري هناك.

في حين جدّد ذات المتحدث التذكير بالمواقف الثابتة والمبدئية للسياسة الخارجية للجزائر، لا سيما ما تعلّق بتعزيز قيم السلام والحوار من أجل تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون الدولي، والدفع نحو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً للشرعية والقرارات الدولية.

كما تمّ بالمناسبة التطرق للتعاون البرلماني القائم بين الطرفين وأهمية الرفع منه لمواكبة الحركية المتسارعة التي تميز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تفعيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية

رمزي أحمد توميات

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