رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر

استقبل اليوم الخميس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بمقر المجلس، سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر ألان ليروي، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

و تناول اللقاء سبل الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمعهما وضرورة إنعاشها على سائر المستويات وبالأخص على الصعيد البرلماني.

ودعا بوغالي إلى إقامة تعاون بين البلدين لاسيما في مجالات التعليم العالي واقتصاد المعرفة والمجالات الرقمية والسياحة، مبرزا أن الجزائر توفر مناخا اقتصاديا محفزا يجب يجب على البلدين استغلاله لبناء تعاون مثمر في هذه المجالات تحديدا.

كما أعرب رئيس المجلس عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وفي الساحل.

و بخصوص الصحراء الغربية، شدد بوغالي على ضرورة إيلائها مثل العناية التي تولى لغيرها من القضايا الدولية مجددا بالمناسبة رفض الجزائر لسياسة الكيل بمكيالين.

وبدوره عبر السفير عن استعداده للمساهمة في بناء جسور التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني وعلى المستويات أخرى، كاشفا عن قيام سلطات بلاده بتحضيرات لعقد ملتقى في بروكسل حول التعاون مع الجزائر في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.

كما أكد السفير تقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدد من المسائل الدولية، مهنئا الجزائر بنجاحها في جمع الفرقاء الفلسطينيين وعلى تنظيمها المحكم للقمه العربية الأخيرة.

في المقابل كشف ذات المتحدث عن تحضيرات جارية لإقامة تظاهرة ثقافية هامة بمناسبة مرور ستين سنة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.

رمزي أحمد توميات

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