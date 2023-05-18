رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان السينغالية

عزّى رئيس الجمهورية عبد المجيد في وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان السينغالية.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية “تلقیت، بكل، أسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، البكاي كنته، الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان في دولة السينغال” .

وأضاف “كرس الفقيد حياته في خدمة العلم ونشر تعاليم ديننا السمحة وثقافة التعايش والتسامح والمحبة ، كما عرف بخصال الكرم والإحسان والعطاء”.

وتوجّه رئيس الجمهورية إلى أهل الفقيد بتعازيه الخالصة قائلا “وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجّه إلى أهل الفقيد وذويه وطلبته من مريدي الطريقة الكنتية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان”.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ش.ن

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