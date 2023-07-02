رئيس الجمهورية يأمر بتسخير كل الإمكانيات للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية المقبلة

رئيس الجمهورية يأمر بتسخير كل الإمكانيات للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية المقبلة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة بتوفير كل الظروف وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، لتبوء مكانة تليق بصورة وسمعة الجزائر، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية.

من جانب أخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم النشاطات البدنية والرياضية الهادف الى تطويرٍ وتأطيرٍ أفضلَ لمختلف الرياضات على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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