رئيس الجمهورية يأمر بتسخير كل الإمكانيات للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية المقبلة

2 يوليو، 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة بتوفير كل الظروف وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، لتبوء مكانة تليق بصورة وسمعة الجزائر، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية.

من جانب أخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم النشاطات البدنية والرياضية الهادف الى تطويرٍ وتأطيرٍ أفضلَ لمختلف الرياضات على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

2 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

شرفي: منطقة القبائل ليست عاقرة وستكون سببا في تمتين النسيج الوطني خدمة للجزائر

27 يوليو، 2022

اللجنة السويدية من أجل الصحراء الغربية: المغرب يستغل قيود جائحة كورونا للتستر على جرائمه في الأراضي الصحراوية المحتلة

24 مارس، 2021

الرئيس تبون يترأس جلسة عمل خصّصت لمشروع ميناء الحمدانية بشرشال وفتح المسجد الأعظم

24 سبتمبر، 2020

الصحراء الغربية : تحذير من خطورة التصعيد المغربي

28 سبتمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: