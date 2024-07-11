رئيس الجمهورية: “كلمة الجزائر اليوم مُهابة أمام العالم وفي كل الجوانب“

رئيس الجمهورية: “كلمة الجزائر اليوم مُهابة أمام العالم وفي كل الجوانب“

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال لقائه الإعلامي الدوري، أن كلمة الجزائر اليوم مُهابة أمام العالم وفي كل الجوانب، مؤكدا أن الجزائريين واعون بأن بلادهم اليوم في أمان.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن زيارته إلى إيطاليا أعطت دلائل إلى الشعب الجزائري أن الجزائر استرجعت مكانتها، مؤكدا أن قوة الجزائر الدبلوماسية تعكس قوتها بالداخل.

كما قال رئيس الجمهورية، أن الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراته، مبرزا أن المواطن الجزائري أصبح يتمتع اليوم بحقوقه بكل أريحية ويقوم بواجباته بكل فرح “لأنه أصبح جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع”، يضيف الرئيس تبون.

شرف الدين عبد النور