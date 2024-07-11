رئيس الجمهورية: ”قطعنا أشواطا كبيرة لجعل الجزائر في السكة التنموية“

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال لقائه الإعلامي الدوري، أنه تم تحت قيادته قطع أشواط كبيرة لجعل الجزائر في السكة التنموية.

وأكد رئيس الجمهورية، أن كل المؤشرات المعترف بها اليوم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تدل على مؤشرات حقيقية إيجابية لاقتصاد الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر حقّقت أرقاما كبيرة في مجال التصدير خارج المحروقات، مؤكدا أن الدولة تسير في الطريق السليم، وأن إرادة الشعب لا تقهر للتغيير نحو الأفضل.

هذا وقال الرئيس تبون، أنه يريد جزائر مُهابة الجانب إقتصاديا وعلميا، كاشفا سعيه لجعل الجزائر في بر الأمان على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الكل أصبح اليوم يعترف بالنجاحات الاقتصادية للجزائر.

وأبرز رئيس الجمهورية، أن هنالك 8 آلاف رغبة استثمار مودعة لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار.

كما أكد رئيس الجمهورية، أن مداخيل الدولة ارتفعت وأن النزيف الذي كان في الخزينة العمومية انتهى، وأن الجزائر استرجعت ما يمكن استرجاعه من أموال منهوبة مقدرة بملايير الدولارات.

شرف الدين عبد النور