رئيس الجمهورية: “الجزائر تعيش تحولا عميــقا بعد عملية الإصلاح الشامل”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته، ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، بولاية تيميمون، بمناسبة الذكرى المزدوجة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأمييم المحروقات، أن هذه الذكرى تحلّ في وقت تعيش فيه الجزائر تحولا عميــقا بعد عملية الإصلاح الشامل.

و أكد رئيس الجمهورية، على التزام الجزائر بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجح والتموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي.

و قال الرئيس عبد المجيد تبون، “نتطلع بثقة ثابتة إلى التئام القمة الـ 07 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل”، مضيفا بأنه سيتم مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات.

و أشار رئيس الجمهورية، إلى أن تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، شكّل محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لإستعادة حريته من الإستعمار.

و أضاف الرئيس في ذات السياق، “أود بهذه المناسبة أن أتوجه بخالص التقدير لكل العمال والعاملات في شتى الوظائف وأن نهيب بكل القوى العاملة العمالية الحية ودعوتها للالتفاف حول المسار الاصلاحي لبناء الجزائر الجديدة”.

كما أكد الرئيس تبــون، على أنه يتعين على الجميع الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة مختلف التحديات.

شرف الدين عبد النور

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