رئيس البرلمان العربي يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

31 أكتوبر، 2022

وصل اليوم الإثنين، رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الـ 31 التي تحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشف موقع الإذاعة الوطنية، أنه من المرتقب أن يلتقي رئيس البرلمان العربي، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام القادة العرب غدا الثلاثاء برسم أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة.

كما هنّأ العسومي الجزائر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 68 للثورة التحريرية المجيدة. سائلا “الله عزّ وجل” للجزائر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، ومزيدا من التقدم والازدهار. والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم. في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وأكّد رئيس البرلمان العربي، على أنها ذكرى غالية تجسد أسمى معاني التضحيات والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات.

رمزي أحمد توميات

31 أكتوبر، 2022

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