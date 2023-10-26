رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يُعزي عائلة المرحوم المجاهد العقيد يوسف الخطيب

26 أكتوبر، 2023

تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم المجاهد العقيد يوسف الخطيب ، قائد الولاية الرابعة التاريخية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ” على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد العقيد يوسف الخطيب، قائد الولاية الرابعة التاريخية، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

26 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل أزيد من 23000 جنحة مرورية خلال شهر أوت واستقبال أزيد من 68000 مكالمة هاتفية عبر الأرقام الخضراء بالعاصمة

شرطة العاصمة تطیح بشبكة إجرامیة تتكون من 13 شخص وتحجز أزید من 19 ملیون وحدة من المفرقعات

12 سبتمبر، 2022

لعمامرة يلتقي رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية

30 يناير، 2022

الطاهر بولنوار: هناك إرادة سياسية لبناء اقتصاد قوي

19 أبريل، 2022

تنظيم جلسات وطنية حول واقع وآفاق تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج

28 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: