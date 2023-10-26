رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يُعزي عائلة المرحوم المجاهد العقيد يوسف الخطيب

تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم المجاهد العقيد يوسف الخطيب ، قائد الولاية الرابعة التاريخية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ” على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد العقيد يوسف الخطيب، قائد الولاية الرابعة التاريخية، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

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