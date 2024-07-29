رئاسيات 7 سبتمبر… ندوة وطنية حول الضوابط الأخلاقية والمهنية المُنظِّمة للممارسة الإعلامية خلال الانتخابات

نظّمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، اليوم، بوزارة الإتصال، ندوة وطنية بعنوان “الممارسة الإعلامية خلال الإنتخابات ..الإلتزامات الأخلاقية والضوابط القانونية”.

وجرت فعاليات هذه الندوة، التي جاءت في إطار الاستحقاقات المقبلة بالبلاد، بحضور وزير الاتصال، محمد لعقاب، وبمشاركة عدد من الصحافيين ومدراء المؤسسات الإعلامية وتحت تأطير خبراء مختصين وإعلاميين.

كما تم على هامش الندوة، التوقيع على ميثاق الممارسة الإعلامية خلال الإنتخابات الخاص برئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

هذا وقال رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، سليمان عبدوش، في كلمته، بمناسبة هذه الندوة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتي في سياقات محلية ودولية حساسة ميزها دفع كبير في مسار التنمية المحلية، والذي خاضته البلاد باقتدار كبير خلال السنوات الماضية، وحضور دبلوماسي قوي أعاد للجزائر بريقها ومكانتها القارية والعالمية، “وهو الوضع الذي تماشت معه الصحافة الوطنية بمختلف أشكالها بإقتدار كبير”، يقول عبدوش.

واعتبر سليمان عبدوش، ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية خلال الإنتخابات، لبنة تضاف إلى اللبنات التي خطتها الدولة الجزائرية في المرحلة الأخيرة لتنظيم القطاع ودعمه، كما أنه-يضيف ذات المتحدث-، تعبير صريح من الأسرة الصحفية على مواكبتها لمختلف هذه التغييرات والتحيينات والتي تصب في صالح الرقيب القطاع وتثمينا لمكتسباته، للمضي قدما بما يكرس صورة الجزائر الجديدة، وتجديد للتأكيد أن الإلتزام والمسؤولية سمتان ملازمتان للصحفي الجزائري.

كما أكد رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، على أن أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة تحتم على الصحافة الوطنية بمختلف أطيافها وعديد أشكالها أن تعمل بإستمرار على بعث معاني الروح الوطنية بين الجزائريين، وحث الناخبين على ٱداء واجبهم الوطني والتعبير عن ٱرائهم بكل حرية وديمقراطية، وجعل يوم الانتخابات الرئاسية موعدا حقيقيا من مواعيد رص الصف الوطني في سبيل عملية ديمقراطية واسعة يشارك فيها كل الجزائريين، ويؤكدون من خلالها لحمة وطنية لا تتزعزع لا بتٱمر المتٱمرين ولا بمخططات الاعداء، وأن تساهم وسائل الاعلام الوطنية، بجهودها في سبيل تكريس الممارسة الانتخابية وبعث الحس الوطني.

ولفت عبدوش إلى أن ميثاق أخلاقيات الممارسة الاعلامية خلال الانتخابات المهني، تضمن عدة مؤشرات منها الاختصار، الشمولية، السهولة والوضوح، والمعقولية والقبول، تجسد في 42 بندا (أو قاعدة)، موزعة على 9 محاور، مستمدة في جوهرها من روح ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى ما تشير إليه القوانين الساري العمل بها في قطاع الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري، يردف ذات المتحدث.

شرف الدين عبد النور