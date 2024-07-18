رئاسيات سبتمبر: العبادي بلعباس يودع ملف التصريح بالترشح

قام اليوم الخميس الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, العبادي بلعباس, بايداع ملف التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).

و دعا العبادي في تصريح له المواطنين إلى “التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر لاختيار الشخص الذي يرونه مناسبا لقيادة البلاد”.

و بخصوص برنامجه الانتخابي, فقد أكد الراغب في الترشح أنه يراهن على الاستثمار في الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر.

رمزي أحمد توميات