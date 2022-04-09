قام اليوم السبت الديوان الوطني للحج والعمرة، بتوجيه إنذار كتابي يسجل في ملف بعض وكالات السياحة والأسفار، حسبما كشف عنه الديوان في بيان له.

وجاء في نص البيان، أنه:” على اثر استئناف نشاط العمرة وخلال الرحلات الأولى سجلت سجلت المصالح التابعة للديوان الوطني للحج والعمرة المكلفة بالمتابعة على مستوى مطارات إقلاع المعتمرين، عدم التزام بعض وكالات السياحة والأسفار ببنود دفتر الشروط”

وكشف الديوان أنه وبعد دراسة اللجنة المختصة للمخالفات التي وقعت فيها هذه الوكالات السياحية تقرر توجيه انذار كتابي يسجل في ملف وكالات السياحة والأسفار المعنية

كما دعا الديوان الوطني كافة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم نشاط العمرة هذا الموسم الالتزام الصارم ببنود دفتر الشروط ضمانا لجسن التكفل بالمعتمرين الجزائريين بما يؤهلهم لأداء مناسكهم في أحسن الظروف.

ليديا كبيش

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