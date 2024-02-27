دعامة إلكترونية جديدة تتزود بها قمة الجزائر السابعة لرؤساء الدول والحكومات المصدرة للغاز

هذا تعد قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز بمثابة منصة أساسية لتعزيز الحوار والتعاون الدوليين، ومعالجة تحديات الطاقة الحرجة، وتشكيل مستقبل صناعة الغاز الطبيعي، حيث تتمتع هذه القمة، التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات، بأهمية عالمية، بمشاركة القادة والمندوبين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، كما سيشارك المشاركون معًا في حوار استراتيجي وجهود تعاونية من شأنها رسم المسار لمستقبل طاقة آمن ومستدام، حيث أن هذه المناسبة الهامة هي المكان الذي تتلاقى فيه الأفكار والابتكارات ووجهات النظر العالمية لدفع صناعة الطاقة إلى الأمام.