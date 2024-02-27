دعامة إلكترونية جديدة تتزود بها قمة الجزائر السابعة لرؤساء الدول والحكومات المصدرة للغاز
تدعمت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر، من الـ29 فيفري إلى الـ2 مارس المقبل، بتطبيق خاص على الهاتف النقال يسمح للمستعملين بالحصول بكل سهولة على جميع المعلومات والمعطيات الخاصة بهذا الحدث الهام.
وسُمّي التطبيق بـ “The 7th GECF Summit 2024“، بحيث يمكن تحميله من الموقع الالكتروني المخصص لهذا الحدث (algeria7thgecfsummit.dz)، بنقرة بسيطة أو من خلال رمز الاستجابة السريعة “QR CODE”.
كما توفر هذه الدعامة الالكترونية الجديدة إمكانية الوصول المباشر إلى التسجيلات في هذه القمة وكذا البرنامج والمعلومات والمعطيات ذات الصلة والمتوفرة باللغتين العربية والانجليزية، و تسمح أيضا بمتابعة الأخبار المتعلقة بهذا الحدث باللغتين وكذا بولوج رواق الصور المخصص له.
هذا تعد قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز بمثابة منصة أساسية لتعزيز الحوار والتعاون الدوليين، ومعالجة تحديات الطاقة الحرجة، وتشكيل مستقبل صناعة الغاز الطبيعي، حيث تتمتع هذه القمة، التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات، بأهمية عالمية، بمشاركة القادة والمندوبين وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، كما سيشارك المشاركون معًا في حوار استراتيجي وجهود تعاونية من شأنها رسم المسار لمستقبل طاقة آمن ومستدام، حيث أن هذه المناسبة الهامة هي المكان الذي تتلاقى فيه الأفكار والابتكارات ووجهات النظر العالمية لدفع صناعة الطاقة إلى الأمام.
كما تركّز قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز، على معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا واغتنام الفرص في مشهد الطاقة الديناميكي اليوم، وتعكس القمة، التي ستتوج بإعلان الجزائر، التصميم الجماعي للدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز، على الدعوة إلى الغاز الطبيعي باعتباره حجر الزاوية لمستقبل طاقة آمن ومستدام،حيث يؤكد الإعلان على الدور الحاسم للغاز الطبيعي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مما يؤكد قدرته على تشكيل مستقبل طاقة أكثر مرونة ومسؤولية بيئيا.
شرف الدين عبد النور