دربال يقف على وضعية الموارد المائية و واقع الخدمة العمومية للمياه بقالمة

إستمع وزير الري، طه دربال، اليوم، في ثاني يوم من زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها إلى ولاية ڨالمة، إلى عرض مفصل، قدّم من طرف مدير الموارد المائية للولاية، حول وضعية الموارد المائية و واقع الخدمة العمومية للمياه على مستوى الولاية، وذلك للوقوف على النقائص و إيجاد حلول لها، تُرتّب حسب جدول الأولويات.

كما شدّد الوزير، حسب بيان وزارة الري، على ضرورة التحكم في التسيير من أجل تطوير و تحسين الخدمة العمومية للمياه بالولاية.

هذا و كان وزير الري، قد توجّه في مستهل الزيارة إلى ولاية ڨالمة، أين تم استقباله و الوفد المرافق له من طرف، حورية عقون، والي الولاية.

سهام قريمش

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