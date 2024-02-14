دربال يقف على وضعية الموارد المائية و واقع الخدمة العمومية للمياه بقالمة

14 فبراير، 2024
إستمع وزير الري، طه دربال، اليوم، في ثاني يوم من زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها إلى ولاية ڨالمة، إلى عرض مفصل، قدّم من طرف مدير الموارد المائية للولاية، حول وضعية الموارد المائية و واقع الخدمة العمومية للمياه على مستوى الولاية، وذلك للوقوف على النقائص و إيجاد حلول لها، تُرتّب حسب جدول الأولويات.
كما شدّد  الوزير، حسب بيان وزارة الري، على ضرورة التحكم في التسيير من أجل تطوير و تحسين الخدمة العمومية للمياه بالولاية.
هذا و كان وزير الري، قد توجّه في مستهل الزيارة إلى ولاية ڨالمة، أين تم استقباله و الوفد المرافق له من طرف، حورية عقون، والي الولاية.

سهام قريمش

 

14 فبراير، 2024

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