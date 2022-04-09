أكد اليوم السبت، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير وترقية الصحة بالجزائر، مصطفى خياطي، على أن جائحة كورونا أثرت على المنظومة الصحية الجزائرية بشكل كبير، إلا أنها صمدت بفضل كثير من المتدخلين في القطاع.

وطمأن خياطي في حوار مع إذاعة سطيف بمناسبة اليوم العالمي للصحة بأن الحالة الوبائية اليوم في البلاد مستقرة جدا، لكن في بعض الدول ظهرت سلالات جديدة، داعيا المعتمرين للبس الكمامة في كل وقت واستبدالها كل 3 ساعات تفاديا لفيروسات موسمية تنتشر بكثرة في هذه الأيام وتفاديا ايضا لأي متحورات أخرى.

و قال ذات المتحدث أن:”منظومتنا الصحية عانت كثيرا واول من تحدث عنها هو رئيس الجمهورية لذلك تم اطلاق عديد المشاريع المهمة”، مشيرا إلى أن أول التحديات المستعجلة لإصلاح المنظومة الصحية بعد الكوفيد هو إطلاق مشروع رقمنة القطاع والملف الصحي والشبكة بين مختلف الهياكل الصحية.

ودعا ضيف الاذاعة الى ضرورة دعم وتطوير القطاع الخاص الذي لا يمثل حاليا الا 3 بالمائة من المنظومة، وهذا قليل بهدف استعاب كل الأطر التي يتم تكوينها، خاصة في الهضاب والجنوب .

وقال رئيس الهيئة :”نعاني من اشكالية نقص عمليات الزرع بوجود مركز او اثنين في بلادنا رغم الطلب الكثيف عليها؛ لذلك اقترحنا بتشييد مراكز متخصصة مثل زراعة الكلى التي تكلف الكثير” داعيا إلى انشاء المجلس الأعلى للصحة وهو هيئة علمية طبية تساعد المسؤولين على التفكير في الحلول لكل المشاكل والاستشراف لكل الأمراض والاوبئة مستقبلا.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن فكرة طبيب العائلة او الطبيب المرجعي لم يفعل الى الآن رغم وجود القانون في ذلك، بهدف تقليص الوقت والتكاليف، مضيفا بالقول :”من الصعب حاليا التراجع عن السياسة الإجتماعية في العلاج ، لكن نقترح تنظيم رؤيا جديدة من خلال صناديق الضمان الاجتماعي و التركيز على بطاقات الشفاء”.

رمزي أحمد توميات

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