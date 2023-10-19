حيدواي يتوقع مشاركة ضخمة في مسيرات نصرة إخواننا الفلسطينيين

أعلن اليوم الخميس رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، عن وجود إقبال ضخم منذ الساعات الأولى لمختلف شرائح المجتمع إلى نقطة انطلاق مسيرة العاصمة لنصرة فلسطين بساحة أول ماي.

وأفاد حيداوي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأصداء تُشير إلى حشود هائلة على مستوى الولايات الـ 58 قبل بدء مسيرات نصرة فلسطين.

وحسب ذات المتحدث فإن هذا الأمر يُجدد ثبات موقف الشعب الجزائري، من القضية الأمّ، ويعزّز تضامنه مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير.

رمزي أحمد توميات

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