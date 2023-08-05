حيداوي يدعو الى تكثيف الجهود بين أعضاء المجلسالأعلى للشباب والسلطات المحلية

5 أغسطس، 2023

دعا رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم السبت، خلال لقائه بوالي ولاية عنابة، على ضرورة تَكثيف الجهود بين أعضاء المجلس والسلطات المحلية.

وشدد حيداوي، على ضرورة تكثيف الجهود بين أعضاء المجلس والسلطات المحلية حتى يكون هناك تفعيل أكثر لعمل هذه الهيئة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية، بُغية المساهمة في خدمة فئة الشباب وتطلعاته المشروعة، بالإضافة إلى كونها دعماً مباشراً للعملية التنموية والحركية الاقتصادية التي تطمح إليها البلاد.

ومن المنتظر أن يشارك حيداوي، في مراسم افتتاح الطبعة الثانية للجامعة الصيفية للمُنظّمة الجزائرية الحُرة، بالمدينة الجامعية لعنابة، تَحت شِعار “الجامعة حاضنة الابتكار والمقاولاتية ودافعة للتنمية”.

وذلك في إطار جُهود المجلس لتشجيع وتثمين مختلف المُبادرات الشّبابية

رمزي أحمد توميات

5 أغسطس، 2023

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