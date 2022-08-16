حوادث المرور: وفاة 44 شخص وإصابة 1896 آخرين خلال أسبوع

توفي 44 شخص وأصيب 1896 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1436 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 07 الى 13 أوت الجاري عبر مختلف مناطق الوطن.

وحسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة 07 أشخاص في مكان الحادث وجرح 20 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 17 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة، بـ 3048 تدخلا سمحت بإخماد 2203 حرائق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في ولايات الجزائر (148 حريقا)، تيزي وزو (131 حريقا) وسكيكدة (112 حريقا).

رمزي أحمد توميات

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