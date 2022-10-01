حوادث المرور: مصرع 06 أشخاص خلال ال 48 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 363 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث المرور التي وقعت خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 303 تدخل على إثر عدة حوادث خلفت وفاة 06 أشخاص وإصابة 363 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

ومن جهة أخرى، فقد تم خلال نفس الفترة إخماد 06 حرائق حضرية صناعية و مختلفة، 3 منها في ولاية وهران وحريقين ورقلة وحريق آخر في بومرداس، حيث تسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بحروق سطحية.

هذا وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية الجلفة لأجل انتشال شاب يبلغ من العمر 28 سنة متوفي غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى منطقة شريعة بلدية حد الصحاري.

في حين سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات إثر تهاطل الأمطار خاصة بولايتي البليدة وجيجل، حيث تم إنقاذ شخص محاصر إلى جانب عدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار داخل الهيئات عمومية وأحياء سكنية.

وعلى مستوى ولاية البليدة، أنقذ أعوان الحماية المدنية راعي غنم مع قطيعه كانوا محاصرين بواد الشفة بلدية موزاية وكذا تم إخراج سيارة كانت عالقة داخل الوحل بحي دريوش بلدية البليدة .

إلى جانب عدة عمليات امتصاص مياه الأمطار على مستوى منشات عمومية، أحياء ومساكن في كل من بلديات البليدة، موزاية وبوفاريك دون تسجيل خسائر.

اما بولاية جيجل فقد تم تسجيل عمليات امتصاص مياه الأمطار المتسربة في بعض الأحياء ببلديات جيجل والطاهير دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

رمزي أحمد توميات

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