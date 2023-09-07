حكار: تنظيم مسابقة توظيف بسوناطراك قبل نهاية السنة

أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، عن تنظيم مسابقة توظيف قبل نهاية السنة لتوفير المزيد من مناصب الشغل بولاية تيميمون.

وحسبما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن حكار خلال اليوم الثاني من زيارته الميدانية التي قادته أول أمس الثلاثاء إلى حاسي مسعود، فإن حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون دخل حيز الخدمة يوم الـ 15 أوت الماضي.

وجاء ذلك في اطار مشاريع أخرى دخلت حيز الخدمة على مستوى الجنوب الغربي للبلاد على غرار حقل حاسي تيجران وحقل تينركوك، يضيف المصدر.

كما أبرز الرئيس المدير العام أهمية هذه المشاريع في خلق مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة. وذلك في إطار مسابقة انتقائية جرت بولاية تيميمون، موضحا أن هذه الحقول الغازية تنتج حاليا 5,5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم بعد ربط 56 بئرا.

وأكد حكار أن العمل متواصل لربط الآبار المتبقية من أجل بلوغ إنتاج 10 مليون متر مكعب في اليوم، من اجل تعزيز الانتاج الوطني والرفع من قدرات التصدير.

وأضاف ذات المتحدث أنه ولأول مرة، تقوم سوناطراك بتطوير حقول غازية في الجنوب الغربي من الوطن. مؤكدا أن هناك “آفاقا أخرى لتطوير مشاريع طاقوية في هذه المناطق لاسيما في ولايتي بشار وتندوف”.

كما سيسمح حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون، الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا بتوفير مستوى إنتاج قدره 4,5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

حيث تشمل البنية التحتية المتعلقة بتطوير واستغلال هذا الحقل شبكة تجميع لربط 24 بئر غازي. ومحطة معالجة الغاز بطاقة إجمالية تقدر بـ 6 مليون متر مكعب يوميا.

في حين تتضمن البنية التحتية لهذا الحقل خط نقل للغاز المعالج بطول 111 كلم، وقاعدة حياة تتسع لـ 270 عاملا. وكذا شبكة طرق على امتداد 150 كلم، بالإضافة إلى مهبط للطائرات بطول 1.7 كيلومتر.

رمزي أحمد توميات

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