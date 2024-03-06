حشيشي يتفقد مشاريع سوناطراك الحيوية بتبسة

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة والي ولاية تبسة، سعيد خليل، أمس، رفقة وفد من الإطارات المسيرة، بزيارة ميدانية للولاية، لتفقد مشاريع حيوية تابعة لمجمع سوناطراك.

و استهل رشيد حشيشي، زيارته، حسب بيان سوناطراك، بمنطقة إنتاج النفط، بجبل العنق، و التي تبعد بحوالي 90 كلم جنوب ولاية تبسة، حيث استمع إلى عرض مشروع إنشاء شبكة تجميع البترول الخام بمسافة قدرها 11 كم، و كذا إنجاز مركز تخزين البترول الخام بسعة 700 م3، و الذي كُلّفت بإنجازه الشركة الوطنية لكبرى الأعمال البترولية “engtp”، بمهلة 24 شهرا.

و توجه حشيشي، بعدها، في ثاني محطات الزيارة، إلى مشروع الفوسفات المدمج في شطره الخاص بمنجم بلاد الحدبة، بمنطقة جبل العنق، والتي تشرف عليه الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة، التي أُنشأت بتاريخ 22 مارس 2022، بين المجمعين الجزائريين أسمدال، فرع سوناطراك، ومناجم الجزائر والشركتين الصينيتين “ووهوان” و “تيان آن “، حيث تلقى الرئيس المدير العام شروحات حول هذا المشروع الإستراتيجي والذي يكمن حاليا في طور الدراسات الهندسية.

للتذكير يعد منجم جبل العُنق من أكبر احتياطات الفوسفات في الجزائر والقارة الافريقية، باحتياطيات تقدر بنحو 2.8 مليار طن من خام الفوسفات، بنسبة 24٪ من أكسيد الفوسفور.

كما استمع الرئيس المدير العام، رفقة الوفد المرافق له، بمديرية أنابيب الغاز “أنريكو ماتيي”، التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب للمجمع، والتي يتواجد مقرها بواد الصفصاف، إلى عرض مفصل لقطاع الإنتاج بجبل العنق، التابع لنشاط الانتاج و الاستكشاف تضمن أهم النتائج العملياتية المسجلة لسنة 2023، وكذا حصيلة تنفيذ المشاريع المسجلة في المخطط التطويري للمنطقة، و بعد نهاية العرض، حيا رشيد حشيشي، العمال على المجهودات الكبيرة المبذولة من طرفهم، وحثهم على المواصلة على هذا المنوال من أجل تطوير هاته المنطقة.

و استمع لرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بعدها مباشرة، إلى عرض تفصيلي حول نشاط المديرية المعنية بالزيارة، والتي تشرف على إدارة ومراقبة البنية التحتية لشبكة نقل تضم ثلاثة أنابيب غاز بقطر 48 بوصة، وقدرة نقل تفوق 32.7 مليار متر مكعب سنويا، قادمة من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي رمل، على مسافة 548 كلم، والتي تمر عبر محطة الضغط “عين الناقة”، بولاية بسكرة، حيث تعمل هذه المديرية على تنفيذ عمليات التسليم التجاري التعاقدي للغاز الطبيعي لعملاء سوناطراك، عبر نهائي الوصول لواد الصفصاف مرورا بالتراب التونسي إلى غاية إيطاليا.