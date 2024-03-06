حشيشي يتفقد مشاريع سوناطراك الحيوية بتبسة
قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة والي ولاية تبسة، سعيد خليل، أمس، رفقة وفد من الإطارات المسيرة، بزيارة ميدانية للولاية، لتفقد مشاريع حيوية تابعة لمجمع سوناطراك.
و استهل رشيد حشيشي، زيارته، حسب بيان سوناطراك، بمنطقة إنتاج النفط، بجبل العنق، و التي تبعد بحوالي 90 كلم جنوب ولاية تبسة، حيث استمع إلى عرض مشروع إنشاء شبكة تجميع البترول الخام بمسافة قدرها 11 كم، و كذا إنجاز مركز تخزين البترول الخام بسعة 700 م3، و الذي كُلّفت بإنجازه الشركة الوطنية لكبرى الأعمال البترولية “engtp”، بمهلة 24 شهرا.
و توجه حشيشي، بعدها، في ثاني محطات الزيارة، إلى مشروع الفوسفات المدمج في شطره الخاص بمنجم بلاد الحدبة، بمنطقة جبل العنق، والتي تشرف عليه الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة، التي أُنشأت بتاريخ 22 مارس 2022، بين المجمعين الجزائريين أسمدال، فرع سوناطراك، ومناجم الجزائر والشركتين الصينيتين “ووهوان” و “تيان آن “، حيث تلقى الرئيس المدير العام شروحات حول هذا المشروع الإستراتيجي والذي يكمن حاليا في طور الدراسات الهندسية.
للتذكير يعد منجم جبل العُنق من أكبر احتياطات الفوسفات في الجزائر والقارة الافريقية، باحتياطيات تقدر بنحو 2.8 مليار طن من خام الفوسفات، بنسبة 24٪ من أكسيد الفوسفور.
كما استمع الرئيس المدير العام، رفقة الوفد المرافق له، بمديرية أنابيب الغاز “أنريكو ماتيي”، التابعة لنشاط النقل عبر الأنابيب للمجمع، والتي يتواجد مقرها بواد الصفصاف، إلى عرض مفصل لقطاع الإنتاج بجبل العنق، التابع لنشاط الانتاج و الاستكشاف تضمن أهم النتائج العملياتية المسجلة لسنة 2023، وكذا حصيلة تنفيذ المشاريع المسجلة في المخطط التطويري للمنطقة، و بعد نهاية العرض، حيا رشيد حشيشي، العمال على المجهودات الكبيرة المبذولة من طرفهم، وحثهم على المواصلة على هذا المنوال من أجل تطوير هاته المنطقة.
و استمع لرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بعدها مباشرة، إلى عرض تفصيلي حول نشاط المديرية المعنية بالزيارة، والتي تشرف على إدارة ومراقبة البنية التحتية لشبكة نقل تضم ثلاثة أنابيب غاز بقطر 48 بوصة، وقدرة نقل تفوق 32.7 مليار متر مكعب سنويا، قادمة من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي رمل، على مسافة 548 كلم، والتي تمر عبر محطة الضغط “عين الناقة”، بولاية بسكرة، حيث تعمل هذه المديرية على تنفيذ عمليات التسليم التجاري التعاقدي للغاز الطبيعي لعملاء سوناطراك، عبر نهائي الوصول لواد الصفصاف مرورا بالتراب التونسي إلى غاية إيطاليا.
كما تنقل حشيشي و الوفد المرافق له، في المحطة الرابعة للزيارة، إلى جامعة الشيخ العربي التبسي، حيث تم الإمضاء على مراسم إتفاقية بحث بين المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك ومعهد المناجم التابع للجامعة، إذ تهدف هذه الاتفاقية لإطلاق مشروع مشترك لدراسة وتطوير عمليات مبتكرة لاستخراج وتخصيب الفوسفات، إنطلاقا من الخامات المستخرجة، واستخدامه كمورد ضروري لإنتاج الأسمدة عالية الجودة.
وبهذه المناسبة، كذلك، أكد رشيد حشيشي، أن الجامعة مطالبة بأداء دور محوري من خلال تعبئة الموارد البشرية المؤهلة، وكذا إشراك خبرائها إلى جانب خبراء سوناطراك، من أجل اختيار أفضل أساليب التحويل التي يتعيّن اعتمادها لتحسين الأداء وزيادة المداخيل.
و حظي، بعدها، الرئيس المدير العام لسوناطراك، بتكريم خاص من طرف مدير الجامعة، نظير الأهمية البالغة التي توليها سوناطراك للجامعة الجزائرية و البحث العلمي، حيث تمثلت الجائزة في نسخة لرسالة تاريخية كان قد قدمها الشهيد الشيخ العربي تبسي خصيصا للأستاذ.
هذا و كانت المحطة الأخيرة للزيارة، فرصة للرئيس المدير العام والوفد المرافق، للتوجه لمقاطعة التسويق لنفطال، بتبسة، حيث اطّلع رشيد حشيشي، على عرض مفصل على أنشطة المديرية الجهوية التي تعمل على تلبية احتياجات سكان الولاية، من مختلف المواد البترولية.
كما استمع الرئيس المدير العام، بعدها مباشرة، لشروحات مفصلة حول مشروع زيادة سعة تخزين الوقود وغاز البترول المسال، وكذا انشاء مركز طبي اجتماعي تابع للمديرية الجهوية لنفطال لولاية تبسة، حيث أكد حشيشي، على ضرورة الإسراع في انجاز هذا المشروع الذي سيسمح برفع مستوى تخزين الوقود بمقدار 000 7 م3، مما سيسمح بتلبية حاجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من غاز البوتان، وكذا غاز البترول المسال والبروبان لمدة 9 أيام، في جميع أنحاء ولاية تبسة والمناطق المجاورة بتونس، بالنسبة لغاز البروبان.
شرف الدين عبد النور